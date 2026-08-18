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        Сили оборони уразили склад боєприпасів і шість пунктів управління РФ

        Віктор Алєксєєв
        18 Серпня 2026 12:17
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        Ілюстративне фото / Фото: АрміяInfo
        Ілюстративне фото / Фото: АрміяInfo

        17 серпня та в ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей противника.

        Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

        Українські військові уразили склад боєприпасів у Карлівці Донецької області.

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        Також були уражені п’ять пунктів управління БпЛА противника. Вони розташовувалися в районах Устинки та Журавльовки Бєлгородської області РФ, а також Новоіванівки, Нового та Малих Щербаків Запорізької області.

        Крім того, Сили оборони уразили пункт управління російських військ у районі Тернів Донецької області.


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