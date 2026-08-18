Сили оборони уразили склад боєприпасів і шість пунктів управління РФ

17 серпня та в ніч на 18 серпня Сили оборони України завдали ударів по низці військових цілей противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Українські військові уразили склад боєприпасів у Карлівці Донецької області.

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Також були уражені п’ять пунктів управління БпЛА противника. Вони розташовувалися в районах Устинки та Журавльовки Бєлгородської області РФ, а також Новоіванівки, Нового та Малих Щербаків Запорізької області.

Крім того, Сили оборони уразили пункт управління російських військ у районі Тернів Донецької області.