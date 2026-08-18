Розбещував та ґвалтував вихованок понад 30 років: на Полтавщині підозрюють керівника танцювального ансамблю

Керівник Кременчуцької окружної прокуратури Олег Балаєв повідомив про підозру очільнику та тренеру одного з місцевих танцювальних колективів у вчиненні серії злочинів проти статевої свободи та недоторканності дітей.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

За даними слідства, зловмисник під вигаданими приводами закликав неповнолітніх та малолітніх вихованок до свого кабінету, де вчиняв щодо них розпусні дії та сексуальне насильство.

Реклама

Реклама

Правоохоронці виявили ці факти під час моніторингу соціальних мереж, де колишні учасниці ансамблю ділилися спогадами про жорстоке поводження та розбещення з боку тренера.

У межах розпочатого досудового розслідування слідчі вже встановили чотирьох потерпілих жінок, стосовно яких злочини вчинялися у дитячому віці в період з літа 1982 року по весну 2014 року.

На підставі висновків судово-психологічних експертиз керівнику колективу повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, що діяли на момент вчинення правопорушень: розпусні дії щодо осіб до 16 років, розбещення малолітніх особою, на яку покладено обов’язки з виховання, а також задоволення статевої пристрасті неприродним способом із використанням безпорадного стану потерпілих.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від займаної посади.

Нагадуємо, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.