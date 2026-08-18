В Одесі працівникам ТЦК інкримінують силові викрадення, побиття та катування цивільних

Десятьом військовослужбовцям Київського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеси повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, викраденні людей та катуванні.

Про це “Головному” повідомила Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Залежно від ролі та конкретних дій підозрюваним інкримінують незаконне позбавлення волі та викрадення людини, вчинене групою осіб і пов’язане із заподіянням фізичних страждань, а також катування.

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За даними слідства, протягом кількох місяців 2026 року військовослужбовці РТЦК та СП у складі груп оповіщення неодноразово застосовували насильство щонайменше до восьми цивільних громадян, не маючи законних підстав для їх затримання та примусового доставлення.

Зокрема, у лютому біля закладу харчування на вулиці Краснова підозрювані наздогнали чоловіка, розпилили йому в обличчя сльозогінний газ і силоміць заштовхали до службового Volkswagen Transporter. Під час транспортування, за даними слідства, його били по голові, застосовували фізичну силу та психологічний тиск.

У березні в районі вулиці Георгія Липського підозрювані переслідували іншого чоловіка. Один із військовослужбовців, перебуваючи за кермом службового автомобіля, здійснив наїзд на нього. Після цього до чоловіка застосували сльозогінний засіб, били кулаками та примусово доставили до РТЦК.

Ще один епізод зафіксували у квітні на вулиці Архітекторській, де потерпілого, за версією слідства, силоміць захопили із застосуванням спецзасобів і жорстоко били під час транспортування.

У травні на Фонтанській дорозі підозрювані переслідували ще одного чоловіка, застосували проти нього сльозогінний газ, а в автомобілі душили та били по голові й обличчю. За даними прокуратури, на нього також незаконно вдягли кайданки, обшукали особисту сумку, забрали телефон і водійське посвідчення та погрожували подальшим насильством, вимагаючи паролі від телефону.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки за місцями проживання фігурантів, у приміщенні Київського РТЦК та СП Одеси та у службовому транспорті.

Частину військовослужбовців затримали. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту.

За статтею про катування підозрюваним загрожує від семи до 12 років позбавлення волі з додатковим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Досудове розслідування здійснює ДБР.