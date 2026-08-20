У ніч на 20 серпня російські війська завдали масованого удару по Києву, зокрема із застосуванням балістичних ракет. Унаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, медичні та освітні заклади, виникли масштабні пожежі.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, станом на 03:20 наслідки російської атаки зафіксували більш ніж на 12 локаціях у Дарницькому, Святошинському та Солом’янському районах столиці.

За останніми даними КМВА, загинули п’ятеро людей, ще 23 отримали поранення. Водночас у ДСНС на момент публікації повідомляли про чотирьох загиблих і 23 постраждалих. Дані щодо жертв атаки уточнюються.

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У Святошинському районі зафіксоване влучання на території одного з промислових об’єктів. Рятувальники локалізували пожежі у двох складських будівлях площею 500 та 1000 квадратних метрів. Ще за однією адресою горіла складська будівля на площі близько 500 квадратних метрів.

На одній із локацій виявили загиблу людину. Рятувальники також проводять деблокування людини з-під завалів.

У Солом’янському районі в дев’ятиповерховому житловому будинку зруйновані восьмий та дев’ятий поверхи. Пожежа виникла на рівні сьомого-дев’ятого поверхів.

За іншими адресами вибиті вікна у житлових будинках та будівлі медичного закладу. Горіли автомобілі, гаражі та магазин. Пожежу в гаражах уже ліквідували.

Крім того, у двох житлових будинках та укритті школи виявили заблокованих людей. Ще в одному медичному закладі вибиті вікна, виникли пожежі у підсобному приміщенні та автомобілі. Загоряння ліквідували.

У Дарницькому районі зафіксоване влучання на території нежитлового об’єкта. Там спалахнули складські приміщення та автомобілі на площі близько 1000 квадратних метрів. Рятувальники врятували одну людину та передали її медикам.

За інформацією КМВА, загалом унаслідок удару пошкоджені житлові будинки, медичний заклад та заклад освіти. На кількох локаціях виникли масштабні пожежі складських приміщень.

На місцях ударів працюють підрозділи ДСНС, медики та інші екстрені служби. Інформація про наслідки атаки продовжує уточнюватися.

Під час атаки у Києві працювали сили протиповітряної оборони. Влада закликала мешканців столиці не залишати укриття до офіційного сигналу про відбій повітряної тривоги.

У Києві після удару балістикою пожежі та руйнування у трьох районах: загинули п’ятеро людей / Фото: ДСНС, Reuters

UPD 07:11 До 6 осіб збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві, 33 людини постраждали!

Рятувальники деблокували з-під завалів двох осіб і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки столиці у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.