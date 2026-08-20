Харків і область зазнали масованих атак дронами та ракетами: є руйнування

Протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків і дев’ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, господарські об’єкти, електромережі та автомобілі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, медики також надали допомогу 57-річному чоловіку, який 14 серпня отримав поранення в селі Петрівка Куп’янського району.

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У Харкові російські безпілотники атакували Салтівський, Холодногірський та Індустріальний райони.

Протягом доби російські війська застосували по Харківщині дві ракети, один безпілотник типу «Герань-2», п’ять БпЛА типу «Молнія», сім FPV-дронів та ще 76 безпілотників, тип яких встановлюється.

У Харкові внаслідок атак пошкоджена автозаправна станція.

У Богодухівському районі в селищі Золочів пошкоджені приватний будинок, автомобіль та складське приміщення.

У Куп’янському районі в селі Гнилиця пошкоджений приватний будинок.

В Ізюмському районі в селі Волохів Яр пошкоджений корівник, у селі Степок — складське приміщення та електромережі. У селі Велика Комишуваха пошкоджена свиноферма, загинули близько 200 свиней.

У Харківському районі в селі Лісне пошкоджений автомобіль, а в Дергачах — приватний будинок.

У Лозівському районі в селі Веселе пошкоджена складська будівля.