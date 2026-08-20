На Київщині внаслідок російського удару загинула людина, ще семеро постраждали

У Київській області внаслідок російського комбінованого удару, за попередніми даними, загинула одна людина, ще семеро постраждали.

Про це повідомили в ДСНС.

Внаслідок атаки виникли пожежі на території двох об’єктів паливної інфраструктури, складських будівель, приватних житлових будинків та автомобіля.

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Загалом зруйновані чотири приватні житлові будинки, ще чотири будинки пошкоджені.

Також внаслідок удару знищені три автомобілі, ще один автомобіль пошкоджений.

Рятувальники ДСНС працюють на місцях ударів, ліквідовуючи пожежі та наслідки російської атаки.

Через тривалу повітряну тривогу підрозділи та техніка ДСНС перебувають у безпечному місці. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.