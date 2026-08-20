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        До восьми збільшилася кількість загиблих у Києві (ОНОВЛЕНО)

        Віктор Алєксєєв
        20 Серпня 2026 08:01
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        До 8 осіб збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві, 33 людини постраждали.

        Про це повідомили в ДСНС Києва.

        Рятувальники деблокували з-під завалів двох осіб і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки столиці у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.

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        Рятувальна операція продовжується у трьох районах столиці / Фото: ДСНС

        UPD 08:11 Уже 11 загиблих у столиці. Із них 7 людей загинули в Соломʼянському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        UPD 08:17 Ще один поранений помер у лікарні. 12 загиблих у столиці на цей час.


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