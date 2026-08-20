До 8 осіб збільшилась кількість загиблих внаслідок російської атаки у Києві, 33 людини постраждали.
Про це повідомили в ДСНС Києва.
Рятувальники деблокували з-під завалів двох осіб і продовжують ліквідовувати наслідки нічної атаки столиці у Святошинському, Солом’янському та Дарницькому районах.
UPD 08:11 Уже 11 загиблих у столиці. Із них 7 людей загинули в Соломʼянському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
UPD 08:17 Ще один поранений помер у лікарні. 12 загиблих у столиці на цей час.