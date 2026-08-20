Reuters: Російський удар по Києву спричинив масштабні руйнування, Польща підняла авіацію

Російські війська вранці 20 серпня завдали удару балістичними ракетами по Києву, внаслідок чого загинули люди, десятки отримали поранення, пошкоджені житлові та інші будівлі. Частина української столиці залишилася без електропостачання.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на українську владу та власного кореспондента в Києві.

За даними агентства, люди опинилися заблокованими в одному з житлових будинків, а пожежі спалахнули одразу в кількох районах столиці. Також були пошкоджені нежитлові об’єкти, складські приміщення та дитяча лікарня.

Реклама

Реклама

Кореспондент Reuters повідомив, що під час атаки чув понад десяток вибухів.

У Київській області внаслідок російського удару також загинула людина, повідомив місцевий посадовець.

Завтрашній день, 21 серпня, в Києві оголошений Днем жалоби.

ДСНС оприлюднила кадри, на яких рятувальники гасять пожежі та допомагають людям залишити пошкоджені внаслідок нічної атаки будівлі.

Станом на 08:17 кількість загиблих у Києві зросла до 12. Ще один поранений помер у лікарні. Раніше міський голова Віталій Кличко повідомляв, що сім людей загинули у Солом’янському районі столиці.

Понад 10 людей загинули і масштабні руйнування у Києві. Такі наслідки атаки на столицю в ніч на 20 серпня 2026 / Фото: Reuters

На тлі російської атаки Польща розпочала оборонні повітряні операції для захисту свого повітряного простору, повідомили польські військові.

Reuters зазначає, що Росія та Україна обмінюються ударами майже щодня від початку повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року, тоді як дипломатичні зусилля за участю США та європейських країн досі не привели до тривалого припинення вогню.

Президент Володимир Зеленський цього місяця повідомляв, що Україна передала американським переговорникам Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру свої пропозиції щодо плану завершення війни. Він також неодноразово закликав партнерів надати Україні ракети-перехоплювачі для захисту від російських ракетних атак.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила газеті «Известия», що Москва не отримувала конкретних пропозицій щодо нових зустрічей з американськими переговорниками, однак готова організувати таку зустріч у короткі терміни.

Віткофф і Кушнер востаннє перебували в Москві в січні та поки що не відвідували Київ.