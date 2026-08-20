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        У Борисполі після удару горять продуктові склади та об’єкти Червоного Хреста — прем’єр

        Віктор Алєксєєв
        20 Серпня 2026 10:52
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        Ранок у Борисполі / Фото: соцмережі
        Ранок у Борисполі / Фото: соцмережі

        Над ліквідацією наслідків нічної російської атаки по Україні станом на ранок працюють 462 рятувальники ДСНС та 116 одиниць спеціальної техніки.

        Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

        За його словами, атака на Київ і Київську область тривала майже дев’ять годин. Росія застосувала десятки ракет і реактивних дронів.

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        Унаслідок ударів зафіксовані влучання у житлові будинки та дитячу лікарню. Станом на цей час відомо щонайменше про 13 загиблих. Ще 40 людей отримали поранення, їм надають необхідну допомогу.

        У Борисполі російський удар припав по продуктових складах та об’єктах Червоного Хреста. Рятувальники продовжують гасити пожежі.

        Також уночі російські війська атакували цивільну інфраструктуру в Одеській та Чернігівській областях.

        Корецький подякував військовим, підрозділам ДСНС, медикам, поліції та всім, хто допомагає постраждалим.


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