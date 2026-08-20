У Києві знайшли ще одну загиблу після нічної атаки РФ

Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ зросла до 13. Загалом у столиці та Київській області загинули 14 людей, ще понад 40 отримали поранення.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
За його словами, у Солом’янському районі Києва рятувальники виявили тіло ще однієї жінки.
До ліквідації наслідків обстрілів від ночі було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. Наразі служби працюють на двох локаціях у Києві та ще трьох — у Бориспільському та Броварському районах.
У перші хвилини після ударів підрозділам ДСНС та Національної поліції вдалося врятувати й надати першу медичну допомогу десяткам людей.
На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень.
Також працюють психологи, які допомагають людям, що втратили рідних або залишилися без житла.
У столиці значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок.
До розбору завалів і пошуку людей залучені необхідні підрозділи та роботизована техніка. Рятувальники перевіряють, чи не залишилися люди під завалами.
У Київській області вогонь охопив складські будівлі з побутовими товарами. Для гасіння пожежі залучена авіація.
Крім того, вночі російських обстрілів зазнали Одеська та Чернігівська області. За даними Вигівського, там обійшлося без постраждалих.