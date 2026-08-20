У Києві знайшли ще одну загиблу після нічної атаки РФ

Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ зросла до 13. Загалом у столиці та Київській області загинули 14 людей, ще понад 40 отримали поранення.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

За його словами, у Солом’янському районі Києва рятувальники виявили тіло ще однієї жінки.

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До ліквідації наслідків обстрілів від ночі було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. Наразі служби працюють на двох локаціях у Києві та ще трьох — у Бориспільському та Броварському районах.

У перші хвилини після ударів підрозділам ДСНС та Національної поліції вдалося врятувати й надати першу медичну допомогу десяткам людей.

На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень.

Також працюють психологи, які допомагають людям, що втратили рідних або залишилися без житла.

У столиці значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок.

До розбору завалів і пошуку людей залучені необхідні підрозділи та роботизована техніка. Рятувальники перевіряють, чи не залишилися люди під завалами.

У Київській області вогонь охопив складські будівлі з побутовими товарами. Для гасіння пожежі залучена авіація.

Крім того, вночі російських обстрілів зазнали Одеська та Чернігівська області. За даними Вигівського, там обійшлося без постраждалих.