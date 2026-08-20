        Події

        У Києві знайшли ще одну загиблу після нічної атаки РФ

        Віктор Алєксєєв
        20 Серпня 2026 11:29
        читать на русском →
        До 13 збільшилась кількість загиблих через масований обстріл у Києві / Фото: Нацполіція
        До 13 збільшилась кількість загиблих через масований обстріл у Києві / Фото: Нацполіція

        Кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ зросла до 13. Загалом у столиці та Київській області загинули 14 людей, ще понад 40 отримали поранення.

        Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.

        За його словами, у Солом’янському районі Києва рятувальники виявили тіло ще однієї жінки.

        Реклама
        Реклама

        До ліквідації наслідків обстрілів від ночі було залучено понад 600 рятувальників і поліцейських. Наразі служби працюють на двох локаціях у Києві та ще трьох — у Бориспільському та Броварському районах.

        У перші хвилини після ударів підрозділам ДСНС та Національної поліції вдалося врятувати й надати першу медичну допомогу десяткам людей.

        На місцях атак поліцейські розгорнули штаби, де приймають заяви про пошкоджене та знищене майно. Лише у Києві вже опрацьовано понад 200 звернень.

        Також працюють психологи, які допомагають людям, що втратили рідних або залишилися без житла.

        У столиці значно пошкоджені близько 20 житлових будинків, школа, дитяча лікарня та дитсадок.

        До розбору завалів і пошуку людей залучені необхідні підрозділи та роботизована техніка. Рятувальники перевіряють, чи не залишилися люди під завалами.

        У Київській області вогонь охопив складські будівлі з побутовими товарами. Для гасіння пожежі залучена авіація.

        Крім того, вночі російських обстрілів зазнали Одеська та Чернігівська області. За даними Вигівського, там обійшлося без постраждалих.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov