Росія застосувала “Онікси”, “Циркони”, “Іскандери”, “Калібри” та 168 дронів – Повітряні сили

У ніч на 20 серпня Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну із застосуванням ракет різних типів і 168 ударних та імітаційних безпілотників. Основним напрямком удару була Київська область.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, атака розпочалася близько 18:00 19 серпня. По Київщині противник застосував ракети, що заходять на ціль по балістичній траєкторії, зокрема «Онікс», «Циркон», «Іскандер-М» та ракети С-400. Пуски здійснювалися з Курської, Ростовської та Брянської областей РФ.

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Також Росія випустила 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, «Іскандер-К» і Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської та Бєлгородської областей.

Крім того, з району Новоросійська були запущені вісім крилатих ракет «Калібр» і два баражуючі боєприпаси «Бандероль».

Російські війська також атакували 168 безпілотниками типу Shahed, «Гербера» та дронами-імітаторами «Пародія». Майже половина «Шахедів», за даними Повітряних сил, були реактивними.

За попередніми даними станом на 09:30, сили ППО збили або подавили 31 крилату ракету Х-101, «Іскандер-К» і Х-59, усі вісім ракет «Калібр», два боєприпаси «Бандероль», а також 145 безпілотників різних типів.

Повітряні сили зафіксували влучання засобів повітряного нападу противника на 28 локаціях. Ще на двох локаціях зафіксоване падіння уламків збитих цілей.

Станом на 09:30 атака тривала, у повітряному просторі України залишалися кілька російських безпілотників.