        Кримінал

        Російському військовому, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, загрожує довічне

        Віктор Алєксєєв
        20 Серпня 2026 13:41
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        Полоненому російському штурмовику повідомили про підозру за розстріл воїна ЗСУ / Фото: Нацполіція
        Полоненому російському штурмовику повідомили про підозру за розстріл воїна ЗСУ / Фото: Нацполіція

        На Донеччині українські військові взяли в полон 33-річного російського штурмовика, якого підозрюють у розстрілі полоненого військовослужбовця ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

        Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Національної поліції України.

        За даними правоохоронців, російський військовий служив у 336-й бригаді морської піхоти армії РФ.

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        Під час роботи з військовополоненим у таборі оперативники запідозрили його у причетності до страти українських військових.

        У Нацполіції заявили, що поліграфологічне дослідження підтвердило підозри правоохоронців.

        Під час допиту уродженець Красноярського краю РФ, за даними поліції, зізнався, що неподалік села Шахове російські військові взяли в полон двох бійців Сил оборони України.

        Після допиту полонених одного з українських військових росіянин відвів до лісу та розстріляв.

        За показами росіянина правоохоронці знайшли місце, де сталася страта, та тіло нашого бійця.

        Слідчі поліції повідомили військовополоненому РФ про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Йому загрожує довічне увʼязнення.


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