Російському військовому, який розстріляв полоненого бійця ЗСУ, загрожує довічне

На Донеччині українські військові взяли в полон 33-річного російського штурмовика, якого підозрюють у розстрілі полоненого військовослужбовця ЗСУ. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомили в Департаменті карного розшуку Національної поліції України.

За даними правоохоронців, російський військовий служив у 336-й бригаді морської піхоти армії РФ.

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Під час роботи з військовополоненим у таборі оперативники запідозрили його у причетності до страти українських військових.

У Нацполіції заявили, що поліграфологічне дослідження підтвердило підозри правоохоронців.

Під час допиту уродженець Красноярського краю РФ, за даними поліції, зізнався, що неподалік села Шахове російські військові взяли в полон двох бійців Сил оборони України.

Після допиту полонених одного з українських військових росіянин відвів до лісу та розстріляв.

За показами росіянина правоохоронці знайшли місце, де сталася страта, та тіло нашого бійця.

Слідчі поліції повідомили військовополоненому РФ про підозру у вчиненні воєнних злочинів. Йому загрожує довічне увʼязнення.