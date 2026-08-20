Плівки “Форест Гамп” вдарили по Сенс Банку: НБУ почав перевірки, Пишного закликали піти у відставку

Після оприлюднення нових матеріалів операції “Форест Гамп” Національний банк ухвалив низку рішень щодо керівництва Сенс Банку та призначив позапланові перевірки установи. Водночас у Верховній Раді голова фінансового комітету Данило Гетманцев заявив, що реакція регулятора запізніла, та закликав голову НБУ Андрія Пишного піти у відставку.

Головні заяви після виступу у Раді голова НБУ Андрій Пишний оприлюднив у Facebook.

НБУ вимагає припинити повноваження Гладишенка

Комітет Нацбанку з питань нагляду за банками визнав голову наглядової ради Сенс Банку Миколу Гладишенка таким, що не відповідає вимогам щодо незалежності. НБУ вимагає від уряду як акціонера банку невідкладно припинити його повноваження та обрати нового члена наглядової ради.

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Пишний пояснив, що перевірка Гладишенка розпочалася ще у травні 2026 року після появи першої частини так званих плівок Міндіча. НБУ двічі просив НАБУ та САП надати матеріали слідства, однак отримав відмову через таємницю досудового розслідування.

За словами голови НБУ, нові оприлюднені НАБУ матеріали операції “Форест Гамп” містять факти, які свідчать про отримання та виконання Гладишенком вказівок від сторонніх посадових осіб. Саме це стало підставою для рішення щодо його невідповідності вимогам незалежності.

НБУ перевірить усю наглядову раду Сенс Банку

НБУ також відкрив адміністративне провадження щодо колективної придатності всього складу наглядової ради Сенс Банку. Регулятор вважає, що самоусунення Гладишенка могло мати лише формальний характер, тоді як фактично він продовжував впливати на діяльність банку.

Пишний зазначив, що зараз наглядова рада банку не має кворуму та є неправомочною. НБУ закликав уряд доформувати її представниками держави.

Окреме провадження щодо голови правління Сенс Банку

Окреме адміністративне провадження ще у травні було відкрито щодо голови правління Сенс Банку Олексія Ступака. Регулятор перевіряє його професійну придатність через можливу причетність до рішень прихованої структури управління, яка, за даними НБУ, існувала в Альфа-Банку до його націоналізації.

26 серпня Ступака запросили на засідання Кваліфікаційної комісії НБУ для проведення інтерв’ю. Нацбанк також підтримав ініціативу уряду щодо його відсторонення на час службового розслідування.

Сенс Банк чекають позапланові перевірки

Крім того, після нових матеріалів НАБУ НБУ вирішив провести позапланові перевірки Сенс Банку. Регулятор перевірятиме можливе втручання в автоматизовану систему банку, надання відповідних вказівок його керівництвом та дотримання законодавства у сфері фінансового моніторингу.

Пишний також відкинув звинувачення у бездіяльності НБУ. За його словами, після націоналізації банку регулятор здійснював посилений нагляд, провів чотири інспекційні перевірки та у 2023 і 2025 роках наклав штрафи на загальну суму 52 млн грн. У 2023–2026 роках НБУ направив 13 звернень до правоохоронних органів і ДПС та чотири листи до Держфінмоніторингу.

Гетманцев закликав Пишного піти у відставку

Як повідомляє РБК-Україна, після виступу Пишного голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що вважає нинішню реакцію НБУ належною, однак запізнілою. За його словами, відповідні рішення мали бути ухвалені приблизно півтора року тому.

Гетманцев також висунув низку звинувачень на адресу голови НБУ, зокрема щодо можливої обізнаності про зловживання у банку та зв’язків з окремими фігурантами. Як зазначає видання, під час виступу депутат не навів доказів на підтвердження цих тверджень.

“Сьогодні немає іншого виходу, аніж вимагати відставки Пишного”, — заявив Гетманцев.