В Україні запроваджується нова спеціальність – оператор БПЛА з виявлення вибухівки

В Україні запровадять нову спеціальність операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які виконуватимуть завдання з аеророзвідки та виявлення вибухонебезпечних предметів.

Як повідомили у Міністерстві оборони, відповідний стандарт ДСТУ 8820−4:2025 затвердив Національний орган стандартизації України. Документ набуде чинності 1 травня 2025 року та визначатиме ключові принципи й вимоги до використання механізованих засобів розмінування (МЗР) під час очищення територій від мін і вибухонебезпечних залишків війни.

Новий стандарт гармонізує українську нормативну базу з міжнародними стандартами IMAS (International Mine Action Standards), що сприятиме підвищенню ефективності гуманітарного розмінування.

У Міноборони зазначили, що МЗР проходитимуть тестування на спеціально створеному полігоні. Це дозволить перевірити їхню ефективність у реальних умовах і забезпечить впровадження передових світових практик у боротьбі з мінною загрозою.

“Цей стандарт є важливим кроком для підвищення ефективності гуманітарного розмінування в Україні та впровадження передових світових практик у боротьбі з мінною загрозою”, – наголосили у відомстві.