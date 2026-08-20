Сили оборони уразили місця запуску дронів, дві РЛС і нафтотермінал у РФ

У ніч на 20 серпня українські сили завдали ударів по низці військових та інфраструктурних об’єктів Росії, зокрема по аеродромах у тимчасово окупованому Донецьку та Приморсько-Ахтарську, а також по морському терміналу «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними ГУР, оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем уразили місця зберігання й запуску російських ударних дронів на двох аеродромах.

Реклама

Реклама

У розвідці стверджують, що з цих об’єктів російські війська регулярно запускали безпілотники по території України.

Внаслідок ударів, за даними ГУР, пошкоджені наземні елементи комплексів та пускові установки БпЛА, а в місцях влучань виникли пожежі.

Крім того, під час атаки на район аеродрому в Приморсько-Ахтарську були уражені дві російські радіолокаційні станції — 55Ж6У «Небо-У» та 55Ж6УМ «Ниобий».

Цієї ж ночі ГУР спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони України атакувало морський термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї.

За даними української розвідки, на об’єкті пошкоджені резервуарний парк та елементи магістральних трубопроводів, унаслідок чого виникла масштабна пожежа.