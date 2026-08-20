НАБУ розкрило деталі операції “Феміда”: серед фігурантів — нардепи, посадовці ОП, судді та хакери

НАБУ і САП розкрили деталі операції «Феміда» щодо діяльності злочинної організації, яка, за версією слідства, займалася рейдерськими захопленнями у Києві. До неї могли бути залучені чинний і колишній народні депутати, посадовці Офісу президента та Мін’юсту, судді й хакери.

Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

За даними слідства, учасники організації підробляли документи та судові рішення, після чого переоформлювали корпоративні права підприємств на підконтрольних осіб. Для отримання доступу до державних реєстрів вони залучали хакерів.

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Восени 2025 року фігуранти, за версією НАБУ, у такий спосіб заволоділи підприємством вартістю понад 248 млн гривень.

У травні 2026 року учасники організації намагалися отримати контроль над об’єктами вартістю понад 207 млн гривень.

Крім того, слідство встановило спробу заволодіти об’єктом у центрі Києва вартістю понад 500 млн гривень.

За даними НАБУ, діяльність організації, ймовірно, фінансував чинний народний депутат. Він міг спрямувати на її роботу щонайменше 514 тисяч доларів.

Ці кошти, як стверджує слідство, використовували для оплати послуг хакерів, судових процесів, а також хабарів правоохоронцям і суддям.

Напередодні, 19 серпня, НАБУ оголосило про проведення іншої спецоперації — «Форест Гамп», спрямованої на викриття високорівневої корупції.

За даними слідства, фігуранти цієї справи взяли під контроль державний «Сенс Банк», щоб використовувати його у приватних інтересах. Зокрема, йшлося про сплату застави за одного з фігурантів «операції Мідас», відомої також як «справа Міндіча», коштами «злочинного походження».

Правоохоронці не називали ім’я людини, для якої збирали заставу, однак озвучені ними деталі вказують на Германа Галущенка.

У НАБУ заявили, що ця злочинна організація діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу президента.

Однією з фігуранток справи є колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра. Вона заявила про проведені в неї обшуки, вручення підозри та подання заяви про звільнення з посади.