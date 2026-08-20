Генштаб заявив про удари по двох великих нафтових об’єктах РФ

19 серпня та в ніч на 20 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів на території Росії, зокрема нафтопереробний завод «ТАНЕКО» та нафтовий термінал «Таманьнефтегаз».
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
У Нижньокамську Республіки Татарстан було уражено нафтопереробний завод «ТАНЕКО». Після влучання на території підприємства виникла пожежа.
За даними Генштабу, завод може переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік і виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторне паливо. У ЗСУ зазначають, що підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.
Також українські сили уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Волні Краснодарського краю РФ. На території об’єкта також зафіксували пожежу.
У Генштабі зазначили, що «Таманьнефтегаз» є одним із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні.
Потужності Таманського перевантажувального комплексу дозволяють перевалювати до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів і скраплених вуглеводневих газів на рік.
Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна та, за даними Генштабу, використовується для логістичних і паливних потреб російської армії.
Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.