Генштаб заявив про удари по двох великих нафтових об’єктах РФ

19 серпня та в ніч на 20 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об’єктів на території Росії, зокрема нафтопереробний завод «ТАНЕКО» та нафтовий термінал «Таманьнефтегаз».

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

У Нижньокамську Республіки Татарстан було уражено нафтопереробний завод «ТАНЕКО». Після влучання на території підприємства виникла пожежа.

Реклама

Реклама

За даними Генштабу, завод може переробляти до 16 млн тонн нафтової сировини на рік і виробляє широкий спектр нафтопродуктів, зокрема моторне паливо. У ЗСУ зазначають, що підприємство задіяне в забезпеченні російської армії.

Також українські сили уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Волні Краснодарського краю РФ. На території об’єкта також зафіксували пожежу.

У Генштабі зазначили, що «Таманьнефтегаз» є одним із ключових російських нафтових терміналів у Чорноморському регіоні.

Потужності Таманського перевантажувального комплексу дозволяють перевалювати до 19,9 млн тонн нафти, нафтопродуктів і скраплених вуглеводневих газів на рік.

Термінал забезпечує перевантаження нафти та нафтопродуктів із залізничного транспорту на морські судна та, за даними Генштабу, використовується для логістичних і паливних потреб російської армії.

Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.