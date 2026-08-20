Тимчасовий захист у ЄС: українців попередили про важливу відмітку в паспорті

Українцям, які виїжджають за кордон, рекомендують отримувати в паспорті штамп або іншу відмітку про перетин державного кордону. Це пов’язано із запровадженням у ЄС нових правил отримання тимчасового захисту.

Про це заявили в Посольстві України у Німеччині.

У дипломатичній установі пояснили, що рекомендація стосується громадян України незалежно від статі та віку. Йдеться про те, щоб під час виїзду з України попросити офіцерів Державної прикордонної служби поставити у паспортному документі штамп або іншу відмітку про перетин кордону.

Реклама

Реклама

У посольстві зазначили, що така рекомендація пов’язана з Імплементаційним рішенням Ради ЄС 2026/1912 від 30 липня 2026 року та має допомогти мінімізувати можливі проблеми під час оформлення тимчасового захисту у державах-членах ЄС.

Якщо людина вже перебуває за межами України, офіційну інформацію про перетин державного кордону можна отримати у Головному центрі обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України.

Додаткові роз’яснення щодо нових правил мають найближчим часом оприлюднити на офіційних сайтах Міністерства закордонних справ України та закордонних дипломатичних установ.