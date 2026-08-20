Модель OnlyFans стала амбасадоркою пам’яті Варшавського повстання — у Польщі вибухнув скандал

У Польщі розгорівся скандал через залучення інфлюенсерки Моніки Ласковської, яка публікує контент на платформі OnlyFans, до акції “Амбасадори пам’яті Варшавського повстання”. Після хвилі критики організація Warszawa ’44 заявила, що припиняє співпрацю з нею.

Про це пише RMF24.

Ласковську запросили до кампанії, мета якої — популяризувати пам’ять про Варшавське повстання 1944 року через відомих людей із великими аудиторіями в соцмережах. Амбасадори публікували фотографії у спеціальних футболках із символікою, присвяченою повстанню.

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Однак участь Ласковської викликала хвилю обурення. Вона відома як інфлюенсерка, учасниця freak-fight поєдинків, а також публікує контент на платформі OnlyFans, тоді як для Польщі Варшавське повстання — одна з ключових і найбільш символічних сторінок національної історії, тому вибір Ласковської викликав особливо гостру реакцію

Серед критиків рішення були польські політики та громадські діячі. Зокрема, представник PiS Себастьян Мейтц публічно запитав у міністерки культури, чи справді Ласковська отримала статус амбасадорки пам’яті Варшавського повстання.

Після скандалу Міністерство культури і національної спадщини Польщі заявило, що не брало участі у виборі амбасадорів. Водночас сам проєкт Warszawa ’44 проходив під почесним патронатом відомства.

У самій організації пояснили, що запросили Ласковську через її медійність, великі охоплення у соцмережах та готовність розповідати своїй аудиторії про Варшавське повстання.

За словами голови Warszawa ’44 Даріуша Міхалака, мета програми — залучати до вшанування пам’яті публічних осіб, здатних достукатися до різних груп аудиторії, зокрема до тих, хто зазвичай не стежить за діяльністю історичних установ.

Утім після хвилі критики організація ухвалила рішення призупинити діяльність Ласковської як амбасадорки пам’яті Варшавського повстання.