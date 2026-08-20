Після масованого удару по Києву та області Зеленський пообіцяв Росії далекобійну відповідь

Після масованого російського удару по Києву, Борисполю та Броварах Україна готує відповідь. Президент Володимир Зеленський заявив, що вона буде далекобійною, а українські можливості для таких ударів отримають додатковий ресурс.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 20 серпня.

Сьогоднішня російська атака була комбінованою — із застосуванням балістичних і крилатих ракет, а також дронів. Найскладнішою для української ППО залишається протидія балістиці.

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“Якщо відсоток збиття крилатих ракет у цьому ударі — близько 90%, то з балістикою ситуація значно гірша. Потрібні ракети для “Петріотів”, це те, що можуть забезпечити тільки наші партнери”, — сказав Зеленський

Президент наголосив, що Україна готова купувати таке озброєння, однак для постачання потрібні політичні рішення партнерів, передусім Сполучених Штатів.

Внаслідок російського удару загинули 16 людей, ще майже 50 були поранені. Пошкоджено понад 200 об’єктів, серед них 86 будинків, дитяча лікарня, соціальна інфраструктура та торгівельні об’єкти.

“Ми обов’язково відповімо на цей російський удар так само, як і на інші російські удари, — відповімо цілком справедливо й далекобійно. Українська далекобійність буде отримувати ще більше ресурсу”, — заявив Зеленський.