РФ вдарила по бізнес-центру та об’єкту критичної інфраструктури у Києві: є загиблий та постраждалі

У другій половині дня 20 серпня в Києві уламки БпЛА впали на будівлю бізнес-центру в Голосіївському районі. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Після падіння уламків безпілотника в будівлі бізнес-центру сталося загоряння. На місце прибули екстрені служби.

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Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили одного загиблого. Ще двоє людей постраждали. ДСНС продовжує розвідку в будівлі.

Також Кличко повідомив про удар по об’єкту критичної інфраструктури.

“Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.

Через пошкодження можливі перебої з подачею гарячої води у мешканців Деснянського та частини Дніпровського районів.