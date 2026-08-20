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        РФ вдарила по бізнес-центру та об’єкту критичної інфраструктури у Києві: є загиблий та постраждалі

        Галина Шподарева
        20 Серпня 2026 18:46
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        Рятувальники на місці удару РФ / Фото: ДСНС
        Рятувальники на місці удару РФ / Фото: ДСНС

        У другій половині дня 20 серпня в Києві уламки БпЛА впали на будівлю бізнес-центру в Голосіївському районі. Відомо про одного загиблого та двох постраждалих.

        Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

        Після падіння уламків безпілотника в будівлі бізнес-центру сталося загоряння. На місце прибули екстрені служби.

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        Під час ліквідації наслідків атаки рятувальники виявили одного загиблого. Ще двоє людей постраждали. ДСНС продовжує розвідку в будівлі.

        Також Кличко повідомив про удар по об’єкту критичної інфраструктури.

        “Сьогодні, в другій половині дня, в столиці, фактично вперше за кілька останніх місяців, був цілеспрямовано атакований обʼєкт критичної інфраструктури”, — йдеться в повідомленні.

        Через пошкодження можливі перебої з подачею гарячої води у мешканців Деснянського та частини Дніпровського районів.


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