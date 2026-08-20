Хабарі за висновки і мільйони готівкою: що загрожує голові ВЛК з Дніпропетровщини

На Дніпропетровщині судитимуть голову ВЛК, яку підозрюють у продажі «потрібних» висновків для ухилення від мобілізації. Під час розслідування у неї виявили мільйонні активи та сотні тисяч доларів готівкою.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, з вересня по жовтень 2025 року обвинувачена діяла у змові з цивільною особою та за гроші забезпечувала внесення недостовірних відомостей до висновків ВЛК. Це дозволяло військовозобов’язаним ухилятися від призову під час мобілізації.

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Правоохоронці задокументували одержання головою ВЛК 2 тис. доларів та 10 тис. грн за оформлення таких висновків. Крім того, за даними слідства, вона передала 500 доларів працівнику одного з ТЦК та СП Дніпропетровської області за зняття з розшуку в системі “Оберіг” свого знайомого.

Окремо правоохоронці встановили факти незаконного збагачення. За зверненням прокурора НАЗК провело моніторинг способу життя та перевірку походження активів обвинуваченої. Встановлено, що вона набула активи загальною вартістю 13,7 млн грн, при цьому законність походження 12,3 млн грн не підтверджена.

Під час обшуку за місцем її проживання вилучили 307 тис. доларів, 6 тис. євро та 113 тис. грн готівкою. З цієї суми 300 тис. доларів передали в управління АРМА.

Суд обрав обвинуваченій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 12 млн грн. На її майно також накладено арешт.

Їй інкриміновано пособництво в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, одержання та надання неправомірної вигоди, а також незаконне збагачення (ч. 5 ст. 27, ст. 336, ч.ч. 1, 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 1 ст. 368-5 КК України). Обвинуваченій загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.