Transfer-MED відкрив нові маршрути медичної евакуації до Європи

Сьогодні карта медичних перевезень українців вийшла далеко за межі сусідніх прикордонних міст. Потреба вузькопрофільної допомоги — від складної реконструктивної хірургії до дитячої онкології — диктує нові логістичні правила. Людям зараз мало просто перетнути кордон із Польщею та Румунією. Їм потрібна адресна доставка прямо в профільні шпиталі, розташовані в самому серці Європи. Тому служба Трансфер-МЕД тепер здійснює поїздки по всій території країн ЄС.

Вихід на європейський рівень – це не просто зміна маршрутів, а й величезний технологічний стрибок. Марафон завдовжки кілька тисяч кілометрів вимагає іншого рівня автономності реанімобілів та юридичної підготовки. Більше того, як відбуваються такі поїздки, можна прочитати на сторінці сервісу https://transfer-med.com/perevezennya-lezhachikh-khvorikh-evropa/. Ми ж вирішили проаналізувати, до яких саме клінік зараз звертаються пацієнти, і як крок за кроком проходить таке транспортування.

Куди їдуть за лікуванням – карта нових європейських маршрутів

Українські сім’ї обирають кінцеву точку маршруту не через зручність проїзду, а орієнтуючись на сильні сторони конкретних клінік.

Центри складної ортопедії та реконструкції. Клініки Німеччини та Австрії приймають пацієнтів з тяжкими мінно-вибуховими травмами, політравмами та потребою в протезуванні. Онкологічні та гематологічні бази. Іспанія та Італія стали головними напрямками для порятунку пацієнтів із онкопатологіями. Клініки для нейрореабілітації. Чехія, а також госпіталі Швейцарії активно приймають людей з тяжкими наслідками інсультів, ДТП та ушкодженнями спинного мозку. Кардіохірургія та трансплантологія. Французькі та бельгійські медичні центри залишаються пріоритетом для екстрених пацієнтів, які чекають на операції на відкритому серці або підготовки до пересадки органів.

Особлива категорія виїздів — доставка лежачої людини до аеропортів Варшави, Відня або Франкфурта для подальшого перельоту, наприклад, на лікування до США.

Від дзвінка до палати в ЄС — етапи міжнародного перевезення

Щоб хвора людина перенесла кілька діб у дорозі без болю та ризиків, логістика сервісу розбивається на п’ять етапів.

Етап 1. Дистанційна медична оцінка. Жоден екіпаж не виїжджає навмання. Транспортний лікар спочатку вивчає епікриз пацієнта. Якщо гемодинаміка (тиск, пульс, сатурація) нестабільна, рейс відкладається до поліпшення стану. У складних випадках проводиться прямий відеозв’язок із реаніматологами української лікарні. Етап 2. Бюрократична підготовка. Простий на кордоні для тяжкого хворого небезпечний за багатьма пунктами. Логісти заздалегідь перевіряють переклади документів, гарантійні листи від європейської клініки та виписки, щоб реанімобіль пройшов митницю «зеленим коридором» без черги та затримок. Етап 3. Технічна комплектація. Салон авто збирають під певний діагноз. Для далеких поїздок на борт завантажують додаткові акумулятори, стаціонарні концентратори кисню (здібні на добу) і встановлюють вакуумні матраци для фіксації при переломах. Етап 4. Транспортування та моніторинг. Пацієнта везуть швидкісними трасами, обираючи дороги з хорошим покриттям. Дорогою парамедики безперервно стежать за показниками на моніторах. У салоні ще й підтримується комфортабельний мікроклімат. Етап 5. Передача «з рук до рук». Екіпаж не просто довозить людину до воріт європейської лікарні. Медики завозять каталку прямо до приймального відділення, передають документацію (з фіксацією показників у динаміці) та допомагають безпечно розмістити пацієнта в палаті.

Розширення географії рейсів доводить, що відстані більше не є серйозним бар’єром. Медичний сервіс Transfer-MED перетворює будь-яку дорогу на прогнозований та безпечний процес.