Хто фігурує у нових плівках НАБУ: САП назвала 13 імен

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури назвав 13 осіб, які згадуються у справах “Форест Гамп” та “Феміда”. Імена прозвучали під час засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Максиму Микитасю.

Про це повідомили в Центрі протидії корупції.

Серед фігурантів, яких назвав прокурор САП:

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Ірина Мудра — колишня заступниця голови Офісу президента;

Віктор Дубовик — генеральний директор Директорату з питань правової політики Офісу президента;

Олена Ференс — заступниця міністра юстиції;

Максим Микитась — колишній народний депутат;

Вадим Столар — чинний народний депутат;

Василь Астіон — бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради;

Микола Гладишенко — відсторонений голова наглядової ради державного Сенс Банку;

Олег Ступак — голова правління державного Сенс Банку;

Людмила Снігур — начальниця департаменту державного Сенс Банку;

Валентин Єлізаров — підлеглий Микитася, керівник ТОВ “Метробуд”;

Микита Тарковський — пов’язаний із Микитасем;

Єгор Меркулов — водій Микитася, номінально керівник ТОВ “Монтаж Сервіс”;

Олександр Остапенко — охоронець Микитася, номінально директор ТОВ “Філософія Девелопмент”.

Нагадаємо, 19 серпня НАБУ та САП оприлюднили матеріали розслідування “Форест Гамп” про злочинну групу, яка, за даними антикорупційних органів, організувала легалізацію коштів для сплати застави за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. Для цього використовували державний Сенс Банк.

Сьогодні, 20 серпня, НАБУ та САП опублікували другу частину розслідування під назвою “Феміда”. У ній ідеться про те, як ця ж група, за версією слідства, організовувала рейдерські захоплення об’єктів нерухомості та підприємств у Києві.