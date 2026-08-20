Каньє Вест їде до РФ: зустрічі з Путіним не буде, проте є шанс заспівати російські народні пісні

Американський репер Ye, більш відомий як Каньє Вест, восени планує приїхати до Росії з концертами. Водночас у Кремлі заявили, що організація його можливої зустрічі з Володимиром Путіним не входить до компетенції адміністрації президента.

Про це пише Politico.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи може Путін зустрітися з репером під час його поїздки, речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув таку можливість.

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“Це не наша тема. Це не “Москонцерт” — це адміністрація президента”, — сказав Пєсков.

Каньє Вест має виступити 10 і 11 жовтня на 70-тисячній “Газпром Арені” у Санкт-Петербурзі. Таким чином він стане одним із найбільших західних музикантів, які виступали в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році.

Квитки на концерти коштували від 9 тис. до 160 тис. рублів — приблизно від 92 до 1642 євро — і були розпродані за кілька годин.

Європейська частина туру репера проходить значно складніше. У квітні Велика Британія заборонила йому в’їзд до країни, через що скасували його виступ на фестивалі Wireless у Лондоні. У липні скасували фестиваль у Словаччині за його участі. Також були скасовані концерти у Франції, Польщі, Італії та Чехії.

Причиною негативної реакції стали багаторічні антисемітські та пронацистські висловлювання репера. Він хвалив Адольфа Гітлера, випустив пісню під назвою «Heil Hitler» та продавав товари із зображенням свастики.

Втім, навіть у Росії його приїзд сприйняли неоднозначно. Депутат Віталій Мілонов запропонував, щоб Ye під час візиту виконав традиційні російські пісні, додавши, що після цього репер, можливо, припинить свої “огидні витівки” і стане “нормальною людиною”.

При цьому Кремль тривалий час заявляє, що одним із ключових виправдань війни проти України є боротьба з нібито поширеним у Києві нацизмом.