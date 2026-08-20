Дев’ять підозр: ДБР відзвітувало про результати 46 обшуків у військових частинах

ДБР оприлюднило перші результати всеукраїнської спецоперації “Справедливість для бійців”. У межах 11 кримінальних проваджень уже провели 46 обшуків, чотирьох фігурантів затримали, дев’ятьом повідомили про підозру.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Обшуки відбулися у Київській, Харківській, Чернігівській, Івано-Франківській, Львівській, Запорізькій, Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Рівненській та Одеській областях.

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Під час слідчих дій вилучили гроші у різних валютах, мобільні телефони, чорнові записи, документи, печатки підприємств, флешнакопичувачі, зброю з видаленими номерами, боєприпаси та тротил.

На Сумщині підозру отримав заступник командира батальйону. За даними ДБР, через його бездіяльність 24 військовослужбовці безпідставно отримали майже 1 млн грн премій та надбавок.

На Одещині затримали заступника комбата, який, за версією слідства, оформлював підлеглим бойові виплати, хоча вони залишалися в Одесі та не виконували бойових завдань. Сума таких виплат перевищила 700 тис. грн.

У Дніпрі перевіряють безпідставне нарахування понад 11 млн грн інструкторсько-викладацькому складу військової частини. Частина інструкторів, за даними ДБР, не мала необхідних ліцензій і отримувала гроші за дні, коли фактично не проводила занять.

На Івано-Франківщині слідчі перевіряють проходження служби військовослужбовицею, яка, за попередніми даними, більшість часу працювала у власному косметичному салоні. Водночас військова частина нарахувала їй близько 1,5 млн грн грошового забезпечення.