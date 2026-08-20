Рятувальники Києва показали ліквідацію другого за добу удару РФ: фото, відео

Увечері 20 серпня російські війська вдруге за добу атакували Київ. У Голосіївському районі внаслідок удару загинула одна людина, ще двоє постраждали. Загальна кількість жертв російських атак на столицю зросла до 16.

Про це повідомили в ДСНС України.

У Голосіївському районі після обстрілу загорілася покрівля адміністративної офісної будівлі. Пожежа виникла окремими осередками на площі 400 кв. метрів. Рятувальники ліквідували займання о 19:03.

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На місці події виявили тіло загиблої людини. Ще двоє людей постраждали.

Водночас рятувальники продовжують роботи у Солом’янському районі столиці. Там внаслідок обстрілу пошкоджені дев’ятиповерховий житловий будинок та розташовані поруч будинки.

Загалом кількість загиблих унаслідок російських атак на Київ зросла до 16.

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко повідомляв також про удар по об’єкту критичної інфраструктури. У результаті пошкоджень у жителів Деснянського і частини Дніпровського районів можуть бути перебої з подачею гарячої води.