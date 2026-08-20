Важка артилерія: Путін хоче відправити на фронт мощі Дмитра Донського

20 серпня в Архангельському соборі Кремля розкрили гробницю Дмитра Донського — частину його мощей планують відправити в зону бойових дій. Російський диктатор Володимир Путін ідею РПЦ схвалив.

Про це пише The Moscow Times.

20 серпня Путін взяв участь у молебні в Архангельському соборі Кремля, де двома днями раніше РПЦ оголосила про “обретіння” мощей Дмитра Донського.

Реклама

Реклама

На оприлюднених кадрах Путін стоїть зі свічкою біля вівтаря, хреститься під час молебню за “переможне воїнство”, Росію та президента, а потім оглядає дві розкриті гробниці з останками, накритими тканиною.

РПЦ заявила про “обретіння” мощей Дмитра Донського 18 серпня. За даними джерела ТАСС, в Архангельському соборі розібрали підлогу та цегляні надгробки склепу, після чого відкрили останки, які збереглися майже повністю, за винятком лівої п’яткової кістки. У РПЦ пояснили розкриття гробниць ремонтними роботами. Після цього в Московському патріархаті запропонували відправити частину мощей у зону так званої “СВО”.

“Можливість такого поклоніння має бути надана православним військовослужбовцям якнайшвидше”, — заявив заступник голови синодального відділу Московського патріархату у взаєминах церкви із суспільством і ЗМІ Вахтанг Кіпшидзе.

Путін під час відвідування собору підтримав ці плани.

“Я вчора розмовляв зі Святішим, знаю про його плани. Передавайте йому найкращі побажання”, — сказав він.

Саме “обретіння” мощей Путін назвав “абсолютно унікальним”, “дивовижним” і “чудесним”.

Минулого року на фронт уже доставляли частинки мощей Миколи Чудотворця, Петра і Февронії Муромських, Луки Кримського та Матрони Московської, а також кілька ікон.