Румунські F-16 знищили морський дрон біля газової платформи Neptun Alpha у Чорному морі

20 серпня два винищувачі F-16 Повітряних сил Румунії підняли в повітря через морський дрон у виключній економічній зоні країни. Один із винищувачів відкрив по цілі вогонь із бортової гармати.

Про це повідомили в Міністерстві національної оборони Румунії.

Морський дрон дрейфував поблизу платформи Neptun Alpha приблизно на відстані 148 км на схід від Констанци. Про це повідомило торгівельне судно.

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До району направили два винищувачі F-16. Один із них атакував ціль із бортової гармати, унаслідок чого дрон було знищено.

До місця для перевірки відправили корабель берегової охорони з командою EOD Військово-морських сил Румунії на борту. У Міноборони Румунії пообіцяли оприлюднити додаткові подробиці, щойно вони з’являться.

Як повідомляє румунське видання Monitorul de Botoșani, Це вже п’ятий дрон, знищений у повітряному просторі Румунії або у водах Чорного моря. Попередні чотири були повітряними дронами. 24, 25 і 26 липня 2026 року три дрони збили літаки F-16 Повітряних сил Румунії. Перший був знищений у районі Падіна, повіт Бузеу, другий — поблизу Сфинту-Георге в дельті Дунаю, а третій — поблизу Суліни, над Чорним морем. Четвертий повітряний дрон 16 серпня збив іспанський літак F-18 у районі Галаца.