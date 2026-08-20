The Guardian: Як “Птахи Мадяра” перетворили відео знищення окупантів на інструмент війни

Українська 414-та бригада ударних безпілотних авіаційних систем “Птахи Мадяра” регулярно публікує відео, на яких FPV-дрони переслідують російських військових. У підрозділі пояснюють, що такі ролики мають деморалізувати росіян, показувати наслідки участі у війні проти України та підтримувати бойовий дух українських військових.

Про це пише The Guardian.

За останні півтора року відео з FPV-дронів, які переслідують російських військових, стали окремим жанром у соцмережах. Щоранку монтажер із позивним “Кетмен” переглядає записи попереднього дня та формує з них короткі добірки.

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“Моя мета — показати росіянам, що якщо вони мобілізуються в Україні, їх уб’ють, що це квиток в один кінець і на них чекає смерть”, — пояснив він.

Момент смерті не демонструють, а фінальним кадром часто стає крупний план обличчя окупанта.

“У нас є вислів: сміх убиває страх. Наше головне завдання — сміятися з цих ворогів і показувати їх безпорадними. Це підвищує моральний дух наших сил”, — заявив військовий.

Найчастіше на таких відео росіяни потрапляють під удари дорогою до передових позицій — пішки або на мотоциклах. У підрозділі вважають, що частину з них командування вводить в оману щодо реальної небезпеки.

Архів бригади налічує близько 3600 відео. Ці записи також використовують для підтвердження російських втрат. Командувач Сил безпілотних систем Роберт “Мадяр” Бровді заявив, що не має моральних сумнівів щодо публікації таких матеріалів, навіть якщо частині західної аудиторії вони здаються неприйнятними.

За словами “Кетмена”, ролики дивляться і в Росії. Родичі зниклих військових іноді шукають їх на таких записах і роблять скриншоти. Військовий зазначив, що чорний гумор став важливою частиною життя під час війни.

“Для наших людей важливо говорити, що ми не просто виживаємо. Треба показувати, що ми живемо й сильно б’ємо у відповідь по ворогу”, — сказав він.