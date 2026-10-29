ЄС заявив, що Nord Stream не запрацює навіть після завершення війни

Європейська комісія заявила, що газопроводи Nord Stream не використовуватимуться для повернення російського газу до Європи навіть після завершення війни в Україні. У Брюсселі наголошують, що ЄС уже ухвалив рішення повністю відмовитися від російського газу, і цей курс не залежить від майбутніх переговорів між Вашингтоном і Москвою.

Про це пише Euronews.

Заява пролунала на тлі повідомлень про те, що США та Росія обговорюють можливе відновлення постачання газу до Європи, зокрема через Nord Stream, із залученням американського інвестора.

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У Єврокомісії дали зрозуміти, що навіть завершення війни саме по собі не змінить європейську енергетичну політику.

“Ми надто добре знаємо приховану ціну залежності від Росії у закупівлі викопного палива. Воно використовувалося як зброя, і ми заплатили за це ціну, тому ми цього не забуваємо”, — заявила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью.

Відмова від російського газу не прив’язана до війни

У Брюсселі наголошують, що ключовим фактором є вже ухвалене законодавство ЄС про поступове припинення імпорту російського газу.

За словами речниці Єврокомісії з питань енергетики Анни-Кайси Ітконен, ці правила не залежать ані від санкцій, ані від розвитку геополітичної ситуації.

“Незалежно від того, що станеться, ми поступово виводимо російський газ і СПГ з європейського ринку”, — сказала вона.

Короткострокові контракти на постачання російського зрідженого природного газу вже припиняються. Довгострокові контракти на СПГ мають завершитися до січня 2027 року, а постачання трубопровідного газу — до вересня 2027-го.

Таким чином, навіть у разі укладення мирної угоди між Україною та Росією повернення Nord Stream до колишньої ролі суперечило б чинній стратегії Євросоюзу.

Nord Stream став символом залежності від Росії

Nord Stream протягом багатьох років був одним із головних маршрутів постачання російського газу до Німеччини.

Nord Stream 1 не працює після вибухів у Балтійському морі у 2022 році. Nord Stream 2 так і не отримав сертифікації від німецького уряду.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Європа різко скоротила залежність від російського трубопровідного газу.

За даними Euronews, частка російського газу в європейському імпорті трубопроводами скоротилася приблизно з 40% у 2021 році до близько 6% у 2025-му.

Відмова від російського палива коштувала Європі дорого, оскільки країнам довелося активніше переходити на дорожчий зріджений природний газ, зокрема зі США.

Проте Брюссель вважає, що ці витрати є ціною енергетичної незалежності.

“Це хороший момент нагадати, хто першим припинив постачання. Це була Росія”, — заявила Пінью.

США і Росія знову повернулися до теми трубопроводу

Питання Nord Stream знову з’явилося на порядку денному на тлі нового раунду контактів між Вашингтоном і Москвою.

За даними західних медіа, американські та російські переговорники обговорюють низку економічних проєктів, які могли б бути реалізовані після припинення війни.

Одним із таких варіантів є відновлення постачання російського газу до Європи через Nord Stream із можливою участю американського інвестора.

Ця схема могла б одночасно дати Росії доступ до європейського газового ринку, а американському бізнесу — частку в прибутках від постачання.

Вашингтон розглядає подібні економічні пропозиції як потенційні стимули для Москви погодитися на домовленості щодо завершення війни.

Однак Євросоюз фактично попереджає, що питання європейського енергетичного ринку не може вирішуватися лише між США та Росією.

Не лише Nord Stream

Переговори Вашингтона і Москви, за повідомленнями медіа, не обмежуються газопроводами.

Серед інших можливих угод згадуються міжнародні активи російського Lukoil, співпраця у сфері ядерної енергетики, видобуток зрідженого природного газу в Арктиці та інші великі енергетичні проєкти.

Логіка американської сторони полягає в тому, щоб запропонувати Росії економічні вигоди після війни в обмін на готовність до реальних переговорів.

Проте в багатьох європейських столицях до такого підходу ставляться скептично.

Критики вважають, що Кремль веде війну не через відсутність економічної співпраці із Заходом, а через політичні та територіальні цілі. Тому, на їхню думку, навіть дуже вигідні бізнес-пропозиції самі по собі не гарантують зміни російської позиції.

Водночас Москва поки публічно не запропонувала суттєвих поступок у відповідь на можливість економічної нормалізації.

Санкції — лише частина проблеми

Nord Stream перебуває під санкціями, але навіть їхнє потенційне скасування не означало б автоматичного запуску газопроводу.

Європейське законодавство про відмову від російського газу існує окремо від санкційного режиму.

Щоб змінити цей курс, Єврокомісія мала б запропонувати нове законодавство, а його повинна була б підтримати кваліфікована більшість країн ЄС.

Наразі більшість держав-членів вважають, що відновлення масштабної залежності від російських енергоресурсів створило б надто великі ризики для європейської безпеки.

У Німеччині також немає єдності

Питання російського газу залишається предметом політичної дискусії всередині Німеччини.

Лідерка правої “Альтернативи для Німеччини” Аліса Вайдель виступає за скасування санкцій і відновлення роботи Nord Stream.

На її думку, дешеві російські енергоресурси були одним із факторів конкурентоспроможності німецької промисловості.

“Ми хочемо природний газ і нафту з Росії, щоб полегшити становище німецьких споживачів і бізнесу”, — заявляла Вайдель.

Канцлер Фрідріх Мерц займає протилежну позицію. Він звинувачує Вайдель у підтримці інтересів Москви та наполягає, що довгострокову енергетичну безпеку Німеччини потрібно будувати на альтернативних джерелах, зокрема відновлюваній енергетиці.

ЄС не хоче повторення довоєнної моделі

Фактично суперечка навколо Nord Stream стосується значно ширшого питання — якими мають бути економічні відносини Європи та Росії після війни.

Вашингтон і Москва розглядають можливість поступового повернення до великих спільних бізнес-проєктів як частину післявоєнної нормалізації.

Євросоюз, принаймні у сфері газу, демонструє інший підхід: мирна угода не повинна автоматично означати повернення до довоєнної економічної моделі.

Для Брюсселя Nord Stream став символом стратегічної залежності, яку Росія змогла використати як політичний інструмент.

Тому навіть якщо війна завершиться і частина санкцій буде послаблена, Єврокомісія наполягає: російський газ не повинен знову зайняти ключове місце на європейському ринку.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що США та Росія обговорюють низку потенційних післявоєнних бізнес-проєктів, серед яких повернення американських нафтових компаній до РФ, співпраця у сфері титану та можливе відновлення постачання газу до Європи через Nord Stream. Також Вашингтон і Москва раніше окремо обговорювали можливу участь американського інвестора в газопроводах Nord Stream.