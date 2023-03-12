Не вистачає бухгалтерів і швачок: як змінився ринок праці в Україні

Незважаючи на війну, Київ продовжує жити – мешканці столиці та тимчасово переміщені особи активно шукають роботу. Що зараз відбувається на столичному ринку праці та які спеціальності популярні, з’ясовував сайт ТСН.ua.

На початку лютого в базі Київського міського центру зайнятості налічувалося 4,4 тис. актуальних вакансій. Найбільшим попитом у роботодавців користуються професійні фахівці з досвідом роботи:

вчителі

фармацевти

вихователі

сімейні лікарі

інженери

практичні психологи

медичні сестри

бухгалтери

Також затребувані кваліфіковані робітники:

швачки

слюсарі різних спеціалізацій

електромонтери

монтажники радіоелектронної апаратури та приладів

електрогазозварники

Фахівці радять шукати роботу на сайтах по працевлаштуванню таких як work.ua та rabota.ua. Там достатньо багато вакансій саме для столиці. А їх сьогодні майже 18 тисяч на кожному з сайтів.

Популярними залишаються “жіночі” професії. Особливо активно зараз розвивається у столиці сфера торгівлі. Відповідно є багато вакансій продавців. Їх плюс у тому, що місце роботи біля дому, біля метро, в спальних районах. Це дуже зручно для жінок, які шукають роботу.

“Цікаво, що ситуація на ринку праці майже не змінилася, якщо говорити про саму структуру ринку. Роботодавці як і раніше шукають продавців і фахівців сфери обслуговування. Також затребуваними залишаються топові виробничі вакансії і сфери ІТ. Можу сказати, що десятка затребуваних професій виглядає так, як це було і десять років тому. Можливо маркетинг, банки, аптеки помінялися місцями, але вони як і раніше затребувані. Єдине, що зазнало нестабільності – сфера готельного бізнесу. А продажі, сфера послуг, виробництво і ІТ, як до війни, так і зараз, користуються популярністю”, – розповіла сайту ТСН.ua Тетяна Пашкіна, HR-експерт.

З зарплатами – все складно

Претенденти прагнуть мати надійний варіант заробітку або якусь її частину, щоб вона була гарантованою при усіх випадках та умовах. Середня зарплата, яку зараз пропонують в столиці, складає 18 тисяч гривень, а по всій країні 15-16 тисяч, але ця цифра дуже усереднена.

Вона додає, якщо детально розбирати кожну вакансію, то стає зрозуміло, що людям пропонують не гарантований прожитковий мінімум. Претендентам просто кажуть, що вони можуть заробити ці гроші. Це потрібно брати до уваги при пошуку роботи. Не завжди пропозиція роботи, наприклад, електромонтажника, продавця, менеджера з продажів, де в шапці вакансії вказана певна сума, відповідає тому, що отримає людина на руки.