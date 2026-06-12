США можуть забрати з Європи третину винищувачів для НАТО — що відомо про план Трампа

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує суттєво скоротити військову присутність у Європі та переглянути обсяги підтримки НАТО. Йдеться про зменшення кількості літаків і кораблів, які США надають для операцій Альянсу.

Про це пише The New York Times із посиланням на двох європейських посадовців і письмовий документ.

США вже повідомили союзників про відповідні зміни на початку червня.

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Заплановані скорочення включають:

скорочення кількості винищувачів F-16 і F-15E приблизно зі 150 до 100;

скорочення морських розвідувальних літаків із 26 до 15 та повне виведення восьми літаків-заправників, які раніше були доступні для Європи;

перекидання підводного човна з ракетним озброєнням і авіаносця разом із кількома військовими кораблями та десятками літаків, які забезпечують його місії;

перекидання однієї з двох груп бомбардувальників, які раніше були закріплені за обороною Європи.

У Пентагоні конкретні цифри не коментували, однак підтвердили загальний курс на скорочення американських зобов’язань у Європі.

Це наймасштабніше скорочення американської участі в НАТО за часів президентства Трампа та сигнал щодо його намірів перекласти більшу частину оборонного навантаження на європейських союзників.

Американські посадовці також дали зрозуміти, що зміни можуть почати діяти значно швидше, ніж очікували в Європі. Це може вплинути на здатність Альянсу здійснювати спостереження, відстежувати активність російського флоту та проводити далекобійні операції.

Водночас США залишаться однією з найбільших військових сил НАТО на континенті, а європейські країни вже розпочали переозброєння та поступове зменшення залежності від американської підтримки.