Суспільство

Переможець із Великої Британії зірвав у EuroMillions джекпот у £24 млн
27 Липня 2024 13:40
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лотерея
Ілюстративне фото / Фото Sky News

Один власник квитка з Великої Британії виграв джекпот EuroMillions у розмірі 24 мільйонів фунтів стерлінгів у п’ятничному тиражі лотереї, передає Sky News.

Щасливий переможець відразу потрапив до клубу мультимільйонерів завдяки збігу всіх п’яти основних номерів – 04, 19, 23, 35, 37 – і двох бонусних номерів 04 і 08.

Це вже другий випадок, коли власник квитка з Великої Британії виграє джекпот EuroMillions цього місяця.

Енді Картер, представник Національної лотереї, сказав у п’ятницю: “Яка фантастична ніч для гравців UK EuroMillions: один власник квитка виграв сьогодні джекпот у розмірі 24 мільйонів фунтів стерлінгів.

“Це вже два виграші джекпоту в UK EuroMillions цього місяця, після того як ще один щасливчик виграв джекпот у розмірі 33 мільйонів фунтів стерлінгів у тиражі 5 липня”.


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