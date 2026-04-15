Інженер із Парижа виграв картину Пікассо вартістю €1 млн у благодійній лотереї

У Франції чоловік виграв оригінальну картину Пабло Пікассо вартістю понад €1 млн у благодійній лотереї. Квиток на розіграш коштував €100.
58-річний інженер і поціновувач мистецтва Арі Ходара дізнався про перемогу під час відеодзвінка від аукціонного дому Christie’s у Парижі, повідомляє BBC. Спершу він не повірив у виграш і запитав, чи це не жарт.
Йдеться про роботу Tête de Femme 1941 року — портрет, виконаний гуашшю на папері, який зображує партнерку та музу художника Дору Маар. Картина була головним призом благодійної лотереї «1 Picasso for 100 euros».
Організатори продали понад 120 тисяч квитків по €100, зібравши близько €11 млн на дослідження хвороби Альцгеймера. З цієї суми €1 млн отримає власник картини — галерея Opera Gallery, решту передадуть Фонду дослідження Альцгеймера у Франції.
Лотерею організувала французька журналістка Пері Кошен за підтримки родини та фонду Пікассо. Це вже третій такий розіграш: попередні переможці були зі США та Італії, а зібрані кошти спрямовували на благодійні проєкти.