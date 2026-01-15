Після звільнення з ОП Єрмак не став на військовий облік і не пішов служити, — Міноборони

Екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак станом на середину січня 2026 року не проходить військову службу та не звертався до територіальних центрів комплектування.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк з посиланням на офіційну відповідь Міністерства оборони України.

Документ Железняк оприлюднив у Telegram-каналі. У листі, підписаному заступником міністра оборони генерал-лейтенантом Євгеном Мойсюком, зазначено, що інформація про військову службу Андрія Єрмака відсутня в реєстрах відомства.

“Станом на момент розгляду депутатського звернення, громадянин України Єрмак Андрій Борисович до будь-якого територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо бажання проходити військову службу під час мобілізації, на особливий період або за контрактом не звертався”, – йдеться в документі.

Таким чином, у Міноборони спростували публічні заяви Єрмака про намір долучитися до лав Збройних сил України після звільнення з посади.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2025 року Андрій Єрмак у коментарі виданню New York Post заявляв, що планує піти на фронт після відставки. Андрій Єрмак очолював Офіс президента з лютого 2020 року до свого звільнення наприкінці листопада 2025 року.