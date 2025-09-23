Штраф до 17 тисяч і позбавлення прав за дрифт: за які ще порушення ПДР планують посилити відповідальність

В Україні розроблено законопроєкт, який передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик у разі керування транспортом у стані сп’яніння. Крім того, готуються зміни щодо посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР, швидкісного режиму та використання сезонних шин.

Про це повідомив Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в інтерв’ю “Економічній Правді”.

За словами Білошицького, розроблено законопроєкт, який забезпечує посилення контролю за нетверезим керуванням – передбачає обов’язкову евакуацію авто на штрафмайданчик, якщо особа керує ТЗ у стані сп’яніння.

У черзі – ще низка найактуальніших законопроєктів, які, зокрема, опрацьовувались патрульною поліцією, надавались офіційні висновки та пропозиції до законопроєктів щодо:

посилення відповідальності за систематичні порушення ПДР – повторні порушення (світлофор, обгін, пішохідні переходи) каратимуться більшими штрафами та позбавленням прав;

вимоги до шин – обов’язкові зимові/усесезонні шини, штрафи до 8500 грн, у разі повторних порушень – позбавлення прав;

регулювання персонального електротранспорту – визначення чітких правил і відповідальності користувачів електросамокатів тощо;

швидкісний режим – зниження “нештрафованого порогу” з 20 до 10 км/год, чітка градація штрафів за порушення обмежень швидкості;

світловідбивні елементи для пішоходів – обов’язкове використання в темну пору доби чи за умов недостатньої видимості;

альтернативні ініціативи – “система штрафних балів” для порушників та можливість громадянам фіксувати порушення.

В частині посилення санкцій розглядаються наступні нововведення:

дрифт – штраф до 17 тис. грн і позбавлення прав;

перевищення шуму – штраф до 34 тис. грн;

нетверезе керування – штраф до 51 тис. грн, позбавлення прав і конфіскація авто;

керування в стані сп’яніння під час воєнного стану – можливість конфіскації ТЗ на користь підрозділів ЗСУ.

“Всі ці кроки покликані сформувати головне – відчуття невідворотності покарання. А саме це, доводить міжнародний досвід, бо це дисциплінує найкраще”, – зазначив Білошицький.