Олександр Усик увійшов до п’ятірки найбагатших боксерів світу — його статки оцінили у $214 мільйони

Український чемпіон Олександр Усик посів п’яте місце у рейтингу найбагатших боксерів усіх часів, який оприлюднило видання GiveMeSport на основі даних Celebrity Net Worth та інших джерел. Його статки оцінили у 214 мільйонів доларів.

За інформацією видання, саме другий бій Усика з Тайсоном Ф’юрі у грудні 2024 року став одним із найприбутковіших у сучасній історії боксу — українець заробив майже $100 мільйонів лише за цей поєдинок. Разом із попередніми боями проти Ф’юрі та двома перемогами над Ентоні Джошуа це забезпечило йому місце у топ-5 світових лідерів за статками.

GiveMeSport відзначає, що Усик досяг таких фінансових результатів, провівши лише вісім боїв у надважкій вазі. Попри 38 років, він залишається чинним чемпіоном WBA, WBC та WBO і входить до числа найвпливовіших фігур у сучасному боксі.

Рейтинг очолив Флойд Мейвезер ($400 млн), далі — Сауль «Канело» Альварес ($300 млн), Джордж Форман ($300 млн) і Менні Пак’яо ($220 млн). Тайсон Ф’юрі посів сьоме місце зі статками $146 мільйонів.