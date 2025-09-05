Усик залишиться абсолютним чемпіоном світу до кінця 2025 року — WBO

Українець Олександр Усик збереже статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі щонайменше до кінця 2025 року.

Про це заявив президент WBO Густаво Олів’єрі, якого цитує World Boxing News.

Після перемоги над Деніелом Дюбуа Усик отримав обов’язкового претендента від WBO — новозеландця Джозефа Паркера. Наприкінці липня організація дала командам боксерів 30 днів на переговори про бій, однак українець попросив відтермінування через проблеми зі спиною.

Хоча WBO спершу відмовила у відстрочці та призначила повторний медогляд, Олів’єрі заявив, що змушувати Усика відмовлятися від титулу до кінця 2025 року не будуть. Це означає, що навіть у разі перенесення бою з Паркером Усик залишиться абсолютним чемпіоном.

Сам Паркер тим часом веде перемовини про поєдинок із британцем Фабіо Вордлі — претендентом на пояс WBA. Бій планують провести 25 жовтня у Лондоні.