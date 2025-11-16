Усик несподівано здивував новим образом у стильній фотосесії разом із дружиною Катериною

Олександр Усик разом із дружиною Катериною знову потішили прихильників — пара поділилася серією стильних чорно-білих кадрів, що миттєво привернули увагу українців. На фото подружжя постає у вишуканих образах, витриманих у темній кольоровій гамі, яка стала головним акцентом зйомки.

Фотосесія Олександра Усика разом із дружиною Катериною / Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Катерина опублікувала світлини у своєму Instagram, обмежившись лише чорним сердечком у підписі — мінімалізм чудово передав атмосферу фотосесії. На знімках вона постає з м’якими локонами та виразним макіяжем, що робить її погляд ще глибшим. Легкий, але водночас структурний чорний жакет створює стриманий і дуже стильний силует.

Олександр також з’явився у темному образі, але розбавив його класичною білою сорочкою. Боксер змінив зачіску — вона стала більш акуратною та елегантною, що одразу відзначили фанати. Сережка у вусі та обручка на руці підкреслили сучасний, впевнений стиль спортсмена.

Попри загальну атмосферу стриманості, на кількох кадрах пара демонструє ніжність — вони обіймаються, усміхаються й доторкаються одне до одного, що додає зйомці щирості та тепла.