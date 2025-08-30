Усик може залишитися без титулу чемпіона світу

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик може залишитися без титулу WBO – про це повідомляє Boxingscene і декілька джерел, пов’язаних з організацією, пише Чемпіон.
Всесвітня боксерська організація в серпні ухвалила рішення, згідно з яким українець був змушений розпочати перемовини щодо захисту поясу з новозеландцем Джозефом Паркером.
Усик попросив відстрочку через травму спини та надав усі необхідні документи. Після цього в соціальних мережах з’явилося декілька відео, де боксер грає у футбол і танцює на благодійному вечорі в Україні.
Організація залишилася незадоволена такою поведінкою чемпіона – представник комітету WBO Луїс Салас повідомив, що Усик підставив тих, хто надав боксеру відстрочку і вважає, що медичний звіт Олександра може бути підробленим.
Одним з варіантів, який розглядає WBO – відібрати титул чемпіона Усика і зробити Паркера повноцінним володарем пояса. На даний момент новозеландець є тимчасовим чемпіоном.
Президент WBO очікує, що Усик надішле ще один медичний звіт та подробиці отриманих травм, про які раніше повідомив українець.
На тижні чемпіон світу з боксу Олександр Усик та співачка Надя Дорофєєва виконали танець під пісню “Смак-печаль” на благодійному вечері у Києві.