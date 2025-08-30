Усик може залишитися без титулу чемпіона світу

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик може залишитися без титулу WBO – про це повідомляє Boxingscene і декілька джерел, пов’язаних з організацією, пише Чемпіон.

Всесвітня боксерська організація в серпні ухвалила рішення, згідно з яким українець був змушений розпочати перемовини щодо захисту поясу з новозеландцем Джозефом Паркером.

Усик попросив відстрочку через травму спини та надав усі необхідні документи. Після цього в соціальних мережах з’явилося декілька відео, де боксер грає у футбол і танцює на благодійному вечорі в Україні.

Організація залишилася незадоволена такою поведінкою чемпіона – представник комітету WBO Луїс Салас повідомив, що Усик підставив тих, хто надав боксеру відстрочку і вважає, що медичний звіт Олександра може бути підробленим.

Одним з варіантів, який розглядає WBO – відібрати титул чемпіона Усика і зробити Паркера повноцінним володарем пояса. На даний момент новозеландець є тимчасовим чемпіоном.

Президент WBO очікує, що Усик надішле ще один медичний звіт та подробиці отриманих травм, про які раніше повідомив українець.

Joseph Parker’s manager David Higgins is questioning how serious Oleksandr Usyk’s injury is, after this footage was recently released. Usyk’s injury has delayed his WBO mandatory defence against Parker.



pic.twitter.com/xD6nqfVQla — Boxing Kingdom (@BoxingKingdom14) August 28, 2025

На тижні чемпіон світу з боксу Олександр Усик та співачка Надя Дорофєєва виконали танець під пісню “Смак-печаль” на благодійному вечері у Києві.