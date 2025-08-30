        Спорт

        Усик може залишитися без титулу чемпіона світу

        Віктор Алєксєєв
        30 Серпня 2025 12:10
        Дорофєєва і Усик / Фото з Instagram nadyadorofeeva
        Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик може залишитися без титулу WBO – про це повідомляє Boxingscene і декілька джерел, пов’язаних з організацією, пише Чемпіон.

        Всесвітня боксерська організація в серпні ухвалила рішення, згідно з яким українець був змушений розпочати перемовини щодо захисту поясу з новозеландцем Джозефом Паркером.

        Усик попросив відстрочку через травму спини та надав усі необхідні документи. Після цього в соціальних мережах з’явилося декілька відео, де боксер грає у футбол і танцює на благодійному вечорі в Україні.

        Організація залишилася незадоволена такою поведінкою чемпіона – представник комітету WBO Луїс Салас повідомив, що Усик підставив тих, хто надав боксеру відстрочку і вважає, що медичний звіт Олександра може бути підробленим.

        Одним з варіантів, який розглядає WBO – відібрати титул чемпіона Усика і зробити Паркера повноцінним володарем пояса. На даний момент новозеландець є тимчасовим чемпіоном.

        Президент WBO очікує, що Усик надішле ще один медичний звіт та подробиці отриманих травм, про які раніше повідомив українець.

        На тижні чемпіон світу з боксу Олександр Усик та співачка Надя Дорофєєва виконали танець під пісню “Смак-печаль” на благодійному вечері у Києві.


