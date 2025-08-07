У середу, 6 серпня, у Гані розбився військовий гелікоптер — серед 8 загиблих двоє міністрів.

Катастрофа сталася в регіоні Ашанті, повідомляють CNN і BBC з посиланням на речника уряду.

Реклама

На борту перебували п’ятеро пасажирів і троє членів екіпажу. Серед загиблих — міністр оборони Едвард Омане Боама та міністр навколишнього середовища Ібрагім Муртала Мохаммед.

Гелікоптер Z9 зник із радарів після вильоту з Аккри о 09:12 за місцевим часом. Він прямував до міста Обуасі, де мала відбутися подія, присвячена боротьбі з незаконним видобутком корисних копалин.

Серед інших жертв — виконувач обов’язків заступника координатора з національної безпеки Алхаджі Мохаммед Муніру Лімуна, віцеголова Національного демократичного конгресу Самуель Сарпонг та колишній кандидат у парламент Самуель Абоад’є.

Також загинули командир ескадрильї Пітер Бафемі Анала, льотний офіцер Манін Твум-Ампаду та сержант Ернест Аддо Менса.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X висловив співчуття уряду та народу Гани: “Україна солідарна з Ганою. Наші серця з родинами жертв”.