92-річний президент Камеруну Поль Бія переобрався на восьмий термін — у країні спалахнули протести

Президент Камеруну Поль Бія, якому 92 роки, переобрався на свій восьмий термін на посаді. Після оголошення результатів виборів у країні спалахнули протести та зафіксовано стрілянину.

Про це повідомляють Africa News та BBC.

Поль Бія, який очолює Камерун уже 43 роки, є одним із найстаріших чинних глав держав у світі. Новий семирічний мандат дозволить йому залишатися при владі майже півстоліття. У рейтингу довготривалих керівників він поступається лише султанові Брунею та королю Швеції.

Перед виборами Бію закликали піти у відставку. Його також критикували за відсутність активної участі у кампанії — він узяв участь лише в одному мітингу, пообіцявши виборцям, що “найкраще ще попереду”.

За офіційними результатами, Бія отримав 53,7% голосів, тоді як його головний суперник — 76-річний колишній урядовець Ісса Чірома Бакарі — набрав 35,2%. Конституційна рада повідомила, що явка виборців становила 58%.

Опозиція заявила про фальсифікації та закликала до національного діалогу. Сам Бакарі ще до офіційного підрахунку оголосив себе переможцем.

Поля Бію звинувачують у затягуванні підрахунку голосів, обмеженні участі опозиційних кандидатів і створенні системи, де його партія має домінуючий вплив. За даними BBC, після оголошення результатів у столиці Яунде запанувала тиша, магазини та школи залишалися зачиненими, а більшість держслужбовців не виходили на роботу.

Повідомляється про масштабне розгортання сил безпеки у Яунде, економічній столиці Дуалі та місті Гаруа, де базується опозиційний лідер Ісса Чірома Бакарі.

Бакарі заявив, що біля його резиденції відкрили вогонь невідомі. Місцевий журналіст повідомив BBC, що внаслідок стрілянини поблизу його будинку загинули кілька людей.

У Дуалі також відбулися демонстрації: протестувальники скандували ім’я Бакарі, а місцеві медіа повідомили про пошкодження будівлі міськради під час заворушень.