Експорт газу з Росії до Європи досяг мінімуму з 1970-х років

Постачання трубопровідного газу з Росії до Європи у 2025 році скоротилися на 44% і досягли найнижчого рівня з середини 1970-х років після закриття українського маршруту транзиту та на тлі поетапної відмови Європейського Союзу від імпорту викопного палива з РФ, повідомляє Reuters.

За розрахунками агентства, цього року обсяги постачання становили лише 18 млрд кубометрів газу. Увесь обсяг був транспортований через газопровід “Турецький потік”, який наразі залишається єдиним маршрутом транзиту російського газу до Європи після того, як Україна не продовжила п’ятирічну транзитну угоду з Москвою, що завершилася 1 січня.

Як зазначає Reuters, у 2018–2019 роках експорт російського газу до Європи сягав понад 175–180 млрд кубометрів на рік і приносив десятки мільярдів доларів доходів компанії Газпром та російському бюджету. Для порівняння, у 1975 році Радянський Союз постачав до Європи 19,3 млрд кубометрів газу.

Газ через “Турецький потік” отримують, зокрема, Сербія, Угорщина та Словаччина, а також Туреччина. У грудні постачання цим маршрутом до Європи зросли на 12,9% у річному вимірі — до близько 56 млн кубометрів на добу, а також на 3% порівняно з листопадом.

Загалом експорт газу до Європи через “Турецький потік” у 2025 році зріс приблизно на 7% порівняно з 2024 роком, однак залишився значно нижчим за довоєнні показники. Окремо експорт російського газу до Туреччини становить близько 20 млрд кубометрів на рік.