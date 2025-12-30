Адвокат у Києві погрожував бізнесу мільярдними штрафами і вимагав $100 тисяч

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією України та за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили у Києві адвоката, який займався видурюванням коштів у місцевих підприємців.

Правоохоронці задокументували, як фігурант вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній 100 тисяч доларів США. За ці гроші він обіцяв «вирішити» податкові питання, які, за його словами, нібито були виявлені в бухгалтерії підприємства.

Адвокат переконував бізнесменів, що має інсайдерську інформацію від контролюючих органів, і у разі відмови платити погрожував штрафами майже на 1 млрд гривень. Для тиску на потерпілих він застосовував маніпуляції та психологічний тиск.

Реклама

Реклама

Коли підприємці погодилися передати готівку, фігурант залучив знайомого як посередника для отримання грошей. Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії та провели обшуки за місцями перебування підозрюваних.

Адвокату та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство та пособництво у шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додаткову кваліфікацію злочинних дій.