У Краматорську з’явилася волонтерська ялинка: замість прикрас — фото загиблих

У центрі міста Краматорськ на Донеччині волонтери посадили ялинку. Новорічне дерево прикрасили фотографіями загиблих волонтерів, які займалися евакуацією в гарячих точках.
Про це написав журналіст Олександр Качура.
“Це зовсім не святковий флешмоб. Замість іграшок — фотографії загиблих волонтерів, що до останнього займалися евакуацією в гарячих точках на Донеччині, загинули, так і не зустрівши в родинному колі з ялинкою цей новий рік” — написав Качура.
На ялинку замість дощика причепили наліпку “евакуація”. Саме такі написи є на кожному волонтерському авто
“Але окупантам начхати на всі правила і конвенції, тому кожного разу список загиблих волонтерів збільшується, як і загиблих цивільних”, — йдеться в повідомленні.
Журналіст зазначає, що, напевно, зберегти життя волонтерів було б можливо, якби жителі обстрілюваних населених пунктів зважали на власну безпеку і евакуйовувалися вчасно, а не в останній момент, коли заїхати в населений пункт майже неможливо.