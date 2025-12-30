У Краматорську з’явилася волонтерська ялинка: замість прикрас — фото загиблих

У центрі міста Краматорськ на Донеччині волонтери посадили ялинку. Новорічне дерево прикрасили фотографіями загиблих волонтерів, які займалися евакуацією в гарячих точках.

Про це написав журналіст Олександр Качура.

“Це зовсім не святковий флешмоб. Замість іграшок — фотографії загиблих волонтерів, що до останнього займалися евакуацією в гарячих точках на Донеччині, загинули, так і не зустрівши в родинному колі з ялинкою цей новий рік” — написав Качура.

Реклама

Реклама

На ялинку замість дощика причепили наліпку “евакуація”. Саме такі написи є на кожному волонтерському авто

“Але окупантам начхати на всі правила і конвенції, тому кожного разу список загиблих волонтерів збільшується, як і загиблих цивільних”, — йдеться в повідомленні.

Журналіст зазначає, що, напевно, зберегти життя волонтерів було б можливо, якби жителі обстрілюваних населених пунктів зважали на власну безпеку і евакуйовувалися вчасно, а не в останній момент, коли заїхати в населений пункт майже неможливо.