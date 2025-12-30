        Суспільство

        У Краматорську з’явилася волонтерська ялинка: замість прикрас — фото загиблих

        Галина Шподарева
        30 Грудня 2025 12:30
        читать на русском →
        Ялинка на пам'ять загиблих волонтерів / Фото: Олександр Качура
        Ялинка на пам'ять загиблих волонтерів / Фото: Олександр Качура

        У центрі міста Краматорськ на Донеччині волонтери посадили ялинку. Новорічне дерево прикрасили фотографіями загиблих волонтерів, які займалися евакуацією в гарячих точках.

        Про це написав журналіст Олександр Качура.

        “Це зовсім не святковий флешмоб. Замість іграшок — фотографії загиблих волонтерів, що до останнього займалися евакуацією в гарячих точках на Донеччині, загинули, так і не зустрівши  в родинному колі з ялинкою цей новий рік” — написав Качура.

        Реклама
        Реклама

        На ялинку замість дощика причепили наліпку “евакуація”. Саме такі написи є на кожному волонтерському авто

        “Але окупантам начхати на всі правила і конвенції, тому кожного разу список загиблих волонтерів збільшується, як і загиблих цивільних”, — йдеться в повідомленні.

        Журналіст зазначає, що, напевно, зберегти життя волонтерів було б можливо, якби жителі обстрілюваних населених пунктів зважали на власну безпеку і евакуйовувалися  вчасно, а не в останній момент, коли заїхати в населений пункт майже неможливо.

        Волонтерська ялинка у Краматорську / Фото: Олександр Качура

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини