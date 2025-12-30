У навчальних центрах ЗСУ з’являться окремі підрозділи БпЛА-перехоплювачів, — Сирський

У навчальних центрах Збройних сил України створюють штатні підрозділи БпЛА-перехоплювачів у межах формування окремих дивізіонів безпілотних систем протиповітряної оборони. У ЗСУ наголосили на необхідності збільшення кількості таких дронів, засобів виявлення та підготовки екіпажів для протидії модернізованим ворожим атакам.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Продовжуємо формування окремих дивізіонів безпілотних систем ППО. Створюємо штатні підрозділи БпЛА-перехоплювачів у складі полігонів (навчальних центрів). Для протидії “шахедам” паралельно залучаємо додаткові ресурси армійської авіації та малої авіації, залучаємо для цього підтримку міжнародних партнерів”, – сказав Сирський 30 грудня після щомісячної наради з питань протидії “шахедам”.

За словами Сирського, у рамках посилення напрямку БпЛА-перехоплювачів у межах ешелонованої системи, на певній віддалі від великих міст, створюються рубежі перехоплення.

“Поступово зростає кількість застосувань БпЛА-перехоплювачів та їхня ефективність. Водночас наголосив на потребі інтенсифікувати цю роботу, прискорити закупівлю відповідного озброєння і техніки, посилити комплектування відповідних підрозділів”, – зазначив головком.

У ЗСУ зауважили, що російські військові користуються погодними умовами, модернізують ударні дрони та змінюють тактику їх застосування. Йдеться про атаки на наднизьких висотах. Своєю чергою, Сили оборони також змінюють способи протидії.