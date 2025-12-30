Командир військової частини на Донеччині організував схему викрадення пального — ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин, дислокованих на Донеччині, та його підлеглому, які, за попередніми даними, привласнили понад 17 тонн дизельного пального та бензину.

ДБР викрило на Донеччині військових, які викрали понад 17 тонн пального / Фото: ДБР

За даними слідства, організатором схеми був командир військової частини, який залучив до оборудки свого давнього товариша — підлеглого. Упродовж травня–жовтня 2025 року зловмисники майже кожні 10 днів списували пальне, одночасно подаючи заявки на отримання паливно-мастильних матеріалів для виконання бойових завдань. Викрадене пальне вони вивозили на територію Запорізької області.

Під час чергового розвантаження «списаного» пального працівники ДБР задокументували протиправну діяльність. Під час обшуків вилучено службову документацію, 980 літрів дизельного пального та 800 літрів бензину, відібрано експериментальні зразки паливно-мастильних матеріалів та інші докази.

Реклама

Реклама

Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у викраденні військового майна із зловживанням службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Обом фігурантам обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває, встановлюються загальні обсяги викраденого пального та можливі співучасники. Вживаються заходи для відшкодування збитків державі.