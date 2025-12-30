“Птахи Мадяра” завдали ударів по центру підготовки пусків та складах “шахедів” у Донецьку

У ніч на 30 грудня військові 1-го окремого центру безпілотних авіаційних комплексів уразили місця зберігання, спорядження та підготовки пусків російських БпЛА “шахед” на території Донецького аеропорту.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт “Мадяр” Бровді.
Розробка операції здійснена силами управління розвідки 414 ОБр “Птахи Мадяра” СБС спільно з новоствореним центром глибинного ураження Угруповання Сил безпілотних систем.
Під ударами опинилися:
- логістичний хаб “Герань”/”Шахед”;
- пункт передполітної підготовки та обслуговування “Герань”/”Шахед” та “Гербера”;
- центральний склад БЧ для БпАК “Герань”/”Шахед”;
- накопичувальний склад БпАК “Гербера”;
- пункт зосередження особового складу та техперсоналу противника, що здійснює підготовку та технічне передпускове обслуговування БпЛА “Герань”/”Шахед” та Гербера.