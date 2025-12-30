На Чернігівщині після атаки РФ 75 тисяч споживачів залишилися без світла

“Птахи Мадяра” завдали ударів по центру підготовки пусків та складах “шахедів” у Донецьку

У ніч на 30 грудня військові 1-го окремого центру безпілотних авіаційних комплексів уразили місця зберігання, спорядження та підготовки пусків російських БпЛА “шахед” на території Донецького аеропорту.