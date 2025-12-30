У ДТП на Тернопільщині загинули троє людей: водій легковика вилетів на зустрічну смугу

Правоохоронці Тернопільщини повідомили про підозру водію Peugeot, який влаштував смертельну ДТП. Загинули троє людей, зокрема двоє неповнолітніх.

Про це повідомили в Тернопільській обласній прокуратурі.

Аварія сталася 28 грудня близько 12:00 на трасі в районі села Біла Тернопільського району. За даними слідства, водій авто Peugeot із чотирма пасажирами, не обравши безпечної швидкості, допустив занос машини. Автомобіль виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся із сідловим тягачем марки Mercedes-Benz Actros.

Реклама

Реклама

Внаслідок ДТП на місці загинули пасажири Peugeot: 30-річна жінка і 17-річний юнак, жителі міста Шептицький Львівської області. Ще одна пасажирка, 17-річна жителька Шептицького, померла у реанімації.

Водію Peugeot повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть трьох потерпілих, серед яких двоє — неповнолітні. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.